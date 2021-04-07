Advertisements

إحباط ترويج 32 ألف قرص مخدر في الطالبية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة ترويج 32 ألف قرص مخدر، عثر عليهم داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، بإستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الإشتراطات والمواصفات الصحية والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به، حيث تم ضبط (32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات، 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركيًا).

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا.

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

زيدان يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج