إحباط ترويج 32 ألف قرص مخدر في الطالبية

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة ترويج 32 ألف قرص مخدر، عثر عليهم داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، بإستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الإشتراطات والمواصفات الصحية والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به، حيث تم ضبط (32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات، 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركيًا).



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في الأدوية المخدرة والمهربة جمركيًا.

