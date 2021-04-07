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فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:04 م
حسام مجدي
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أعلن
هانز فليك مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان
جيرمان الفرنسي فى بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعد
فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء فى تمام الساعة
التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية على ملعب أليانز
أرينا.
وجاءت
تشكيلة بايرن ميونيخ الرسمي كالتالي:
حراسة
المرمى: مانويل نوير.
خط
الدفاع: بنيامين بافارد، نيكلاس سول، دافيد ألابا، لوكاس هيرنانديز.
خط
الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، كينجسلي كومان، توماس مولر، ساني.
خط
الهجوم: موتينج.
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