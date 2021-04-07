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الصحة العالمية: مصر لديها إرادة سياسية ومؤمنة بأهمية الرعاية الصحية الشاملة (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية كانت دائمًا تدعو للتغطية الصحية الشاملة للجميع دون تمييز.

وأضافت "القصير"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغطية الصحية الشاملة هدف استراتيجي دون أن يدفع أحد من جيبه، ويصل إلى حالة الفقر.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل في مصر جزء رئيسي لتغطية الحالة الصحية في مصر، موضحة أن مصر لديها إرادة سياسية، ومؤمنة بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كأحد ركائز النظام الصحي.


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