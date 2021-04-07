طلائع الجيش يشعل صراع الهبوط ويضرب الجونة برباعية نظيفة

حقق فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، فوزاً كبيراً على نظيره الجونة، بـ4 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن السبوع اـ18 من بطورة الدوري المصري الممتاز.





طلائع الجيش يستعيد الانتصارات





واستعاد طلائع الجيش ذاكرة الانتصارات والفوز، حيث حقق فوزه الأول منذ 8 لقاءات متتالية، منذ أن فاز على الإنتاج الحربي بـ3 أهداف نظيفة، ولم يذق طعم الفوز من يومها.





أهداف طلائع الجيش





وسجل هدف طلائع الجيش الأول لاعبه إسلام محارب في الدقيقة الـ30 من عمر وأحداث الشوط الأول للمباراة، وعزز بهدف ثاني اللاعب ناصر منسي في الدقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول.





لاعبو طلائع الجيش





ونجح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في إحراز هدفه الثامن في مسابقة الدوري والثالث لفريقه في الدقيقة الـ46 بعد عرضية متقنة من ناصر منسي، ليهديها إلى الشباك، ويضيف هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة.





طلائع الجيش يهدر ركلة جزاء





وأهدر اللاعب أحمد سمير نجم طلائع الجيش ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الـ62، بينما تفوق على حسام حسن مهاجم سموحة وعمر كمال لاعب المصري في رصيد الأهداف، بهدف.





رصيد طلائع الجيش





ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر، وفي انتظار مباراته القادمة أمام أسوان، والتي ستشهد إثارة كبيرة.





تشكيل طلائع الجيش





ولعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من محمد بسام في حراسة المرمى، أمامه أحمد علاء وإسلام جمال، وإسلام محارب، إلى جانب عبد الرحمن زولا والسيسى ومهند لاشين وأحمد سمير وناصر منسى، وثنائي هجومي إبراهيما كونيه وعمرو جمال.



