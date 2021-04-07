Advertisements

محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
كّرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، الشاب "محمد جابر أحمد عبد الجواد" أحد أبناء قرية الضباعنة بمركز ببا جنوب بني سويف، تقديرا لموقفه الشجاعي النبيل، بعدما شارك في انقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقًا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه اليوم" للشاب محمدجابر، حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته وإقدامه لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل، حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولى الذي قام به ابن من أبناء بني سويف محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقف.

من جهته أعرب الشاب محمد جابر "الذي حضر بصحبة والده" عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على استقباله بمكتبه لتكريمه، مؤكدا أن ما قام به هو الواجب الذي كان يتحتم عليه فعله، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي تعرضت له الأسرة، بعد إنزلاق سيارتهم وهو ما جعله يبادر دون تردد أو تخوف لنجدتهم وإنقاذهم من الموت.
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)
محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)

أخبار تهمك

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 3 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج