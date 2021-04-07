محافظ بني سويف يُكرًم "محمد جابر" لشجاعته في إنقاذ أسرة الغرق ببورسعيد (صور)

كّرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، الشاب "محمد جابر أحمد عبد الجواد" أحد أبناء قرية الضباعنة بمركز ببا جنوب بني سويف، تقديرا لموقفه الشجاعي النبيل، بعدما شارك في انقاذ 3 أفراد من أسرة واحدة من الموت غرقًا إثر سقوط سيارتهم أثناء صعودهم لمعدية بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.



جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه اليوم" للشاب محمدجابر، حيث حرص المحافظ على توجيه الشكر له على موقفه النبيل وشجاعته وإقدامه لإنقاذ أفراد الأسرة بوازع دينى ووطني نبيل، حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية لشجاعته وشهامته التي يعتز بها أبناء بني سويف والذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل البطولى الذي قام به ابن من أبناء بني سويف محافظتهم التي تحفل بالنماذج المشرفة في مختلف المجالات والمواقف.



من جهته أعرب الشاب محمد جابر "الذي حضر بصحبة والده" عن تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على استقباله بمكتبه لتكريمه، مؤكدا أن ما قام به هو الواجب الذي كان يتحتم عليه فعله، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي تعرضت له الأسرة، بعد إنزلاق سيارتهم وهو ما جعله يبادر دون تردد أو تخوف لنجدتهم وإنقاذهم من الموت.

