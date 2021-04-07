Advertisements

نيمار ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

 

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز آرينا.

 

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية كالتالي:

 

حراسة المرمي: كيلور نافاس

 

خط الدفاع: داجبا، كيمبيمبي، ماركينيوس، عبدو ديالو.

 

خط الوسط: إدريسا جاي، دانيلو، أنخيل دي ماريا.

 

خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، دراكسلر.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 4 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 17 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج