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نيمار ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:11 م
حسام مجدي
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أعلن
ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيل
الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال
أوروبا.
ومن
المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة
مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز آرينا.
وجاءت
تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية كالتالي:
حراسة
المرمي: كيلور نافاس
خط
الدفاع: داجبا، كيمبيمبي، ماركينيوس، عبدو ديالو.
خط
الوسط: إدريسا جاي، دانيلو، أنخيل دي ماريا.
خط
الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، دراكسلر.
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