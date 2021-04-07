توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا





أعلن توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة بورتو اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ميندي





خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسين، روديجير، جيمس





خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، تشيلويل





خط الهجوم: ماونت، فيرنر، هافرتز



