خبير: الجانب الأمريكي يستطيع حلحلة أزمة سد النهضة

علق مسؤول وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم للسياسات علي الهندي، على اجتماعات العاصمة الكونغولية بشأن سد النهضة الإثيوبي.



وقال الهندي خلال لقاء له على قناة الغد، إن هناك تقارب كبير بين مصر والسودان حول آلية ملء السد نظرا لأن السودان لديه مشكلة في سد الروصيرص، مشيرا إلى أن إثيوبيا تنكمش على نفسها وتتصرف برعونة.



وأضاف أن المشكلة في مفاوضات سد النهضة الوصول إلى الحلول لم تكن قضية فنية أو ندرة المياه لأن المفاوض الأفريقي لم يتفق على الموقف المصري والسوداني بأن هناك تعنت إثيوبي.



وأوضح الهندي، أن الجانب الأمريكي يستطيع حلحلة أزمة “سد النهضة” الإثيوبي إذا توافرت الإرادة الحقيقية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد فتح الباب أمام قضايا التعويضات وذلك عندما قال إن إثيوبيا ستخسر نحو مليار دولار إذا تعطل الملء الثاني للسد.

