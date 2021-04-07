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أحمد موسى: "الإخوان منحوا إثيوبيا فرصة لبناء سد النهضة" (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن ما تعرضت له مصر خلال عام 2011 كان المدخل لأزمة سد النهضة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حكم جماعة الإخوان الإرهابية منح الفرصة لإثيوبيا لإنشاء السد»، مردفا «الكل كان عايز مناصب والإخوان كانوا منشغلين بالسطو على الحكم وليس مصالح المصريين وسد النهضة».

وأضاف «لم يتكلم أي أحد من الإخوان بكلمة ضد سد النهضة»، مطالبا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.

وأكد موسى أن الملء الثاني للسد بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر «مصر تفاوضت بمنتهى الاحترام، ووصلنا لآخر محطة».

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