الديهي يصف تصريح السيسي حول سد النهضة بـ"الهدوء العاصف"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، أكد أنه يتحدث عن أزمة سد النهضة بهدوء وكان حديثه دقيق وحاسم ويتحدث بهدوء شديد، لكنه هدوء عاصف.



وتابع: أننا ندعو إثيوبيا لاحترام التجارب الكريهة للمعارك، فالدولة المصرية العاقلة التي تحكم العقل وتحكمي حكمتها قوات مسلحة أبية عافية قادرة ولا نريد أن نتغافل أن السيناريوهات المعدة والخيارات المتاحة جميعها جاهزة وتنتظر إشارة من القيادة الحاكمة، لكن القيادة تريد استكمال مسيرة التنمية، ولكن على الجانب الإثيوبي أن يتعقل وينزع فتيل الأزمة حتى لا تتفجر المنطقة، فنحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا كتب علينا القتال ما باليد حيلة.



واعتبر، أن تصريحات الرئيس اليوم هي استكمال لتصريحاته بقناة السويس، وأكد الرئيس مرارًا أننا لن نسمح بالمساس بنقطة مياه، وحديث الرئيس عاقل وحكيم يحميه قوة واضحة للجميع، ولكننا لا نلوح بالحرب ولا نهدد.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ملف سد النهضة يفرض نفسه على الجميع لما له من تأثير على السودان ومصر.