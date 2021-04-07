Advertisements

الديهي يصف تصريح السيسي حول سد النهضة بـ"الهدوء العاصف"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ملف سد النهضة يفرض نفسه على الجميع لما له من تأثير على السودان ومصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، أكد أنه يتحدث عن أزمة سد النهضة بهدوء وكان حديثه دقيق وحاسم ويتحدث بهدوء شديد، لكنه هدوء عاصف.

وتابع: أننا ندعو إثيوبيا لاحترام التجارب الكريهة للمعارك، فالدولة المصرية العاقلة التي تحكم العقل وتحكمي حكمتها قوات مسلحة أبية عافية قادرة ولا نريد أن نتغافل أن السيناريوهات المعدة والخيارات المتاحة جميعها جاهزة وتنتظر إشارة من القيادة الحاكمة، لكن القيادة تريد استكمال مسيرة التنمية، ولكن على الجانب الإثيوبي أن يتعقل وينزع فتيل الأزمة حتى لا تتفجر المنطقة، فنحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا كتب علينا القتال ما باليد حيلة.

واعتبر، أن تصريحات الرئيس اليوم هي استكمال لتصريحاته بقناة السويس، وأكد الرئيس مرارًا أننا لن نسمح بالمساس بنقطة مياه، وحديث الرئيس عاقل وحكيم يحميه قوة واضحة للجميع، ولكننا لا نلوح بالحرب ولا نهدد.

أخبار تهمك

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 15 ساعة

فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ 37 دقيقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

08:46 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج