أمريكا تؤكد تضامنها التام مع قرارات الأردن للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع المملكة الأردنية في كل ما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمنها وسلامتها.





وذكر الديوان الملكي بـ الأردن في بيان، أن الرئيس الامريكي أعرب خلال المكالمة عن "تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها".





وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه كلمة إلى الشعب الأردني مساء اليوم الأربعاء، أكد فيها انتهاء موضوع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتزام الأخير أمام الأسرة الملكية أن يسير على نهج الآباء والأجداد.





وقال العاهل الأردني: لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، مؤكدًا أن الأردن سيبقى محصنًا بعزيمة الأردنيين وجيشهم.





وأضاف، أطمئنكم أن الفتنة وئدت وأن أردننا آمن ومستقر، مضيفًا: الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي.





وأوضح ملك الأردن أنه قرر التعامل مع ولي العهد السابق في إطار العائلة، منوهًا أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد ومن خارجه، مؤكدًا أنه كان لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية الأمانة.





كما أكد أنه للثبات على الموقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي، مشيرًا إلي أن مصلحة الوطن والشعب هي هدف كل قراراتنا .



