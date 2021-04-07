بعد المطالبة بتكريمهم.. وزير السياحة والآثار يزور العاملين بمتحف الحضارة غدًا

كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار، أن الوزير سيقوم بزيارة غدًا الخميس إلى لمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، والتي تأتي على خلفية نجاح عملية نقل المومياوات الملكية وافتتاح القاعة المركزية في المتحف منذ أيام.



وقالت المصادر إن العاملين في المتحف شعروا بتجاهل لهم خلال فعاليات الافتتاح، على الرغم من المجهود الملحوظ المبذول منهم في إعداد وتجهيز المتحف سواء ترميم أو عرض متحفي أو إعداد المادة العلمية، أو أمور مخزنية، وغيرها مما يصاحب مثل تلك الافتتاحات الأثرية الضخمة، حيث لم يُشر لهم الوزير بالقدر الكافي.



وأوضحت المصادر أن الوزير سيذهب صباح غدًا الخميس إلى المتحف لتوجيه الشكر لهم، خاصة مع تصاعد مطالب بتكريم كل من شارك في عملية نقل المومياوات والافتتاح، من العاملين في كل من المتحفين المصري والقومي للحضارة.