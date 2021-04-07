في مقدمتهم شيكابالا.. كارتيرون يرفض طلب كبار الزمالك

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدخل بعض النجوم الكبار بالفريق فى مقدمتهم محمود عبد الرزاق شيكابالا من أجل العفو عن إمام عاشور، وإعادته لتدريبات الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وتمسك كارتيرون بمعاقبة إمام عاشور، بخوض تدريباته مع فريق الناشئين، نظرًا لما بدر منه فى مواجهة مولودية الجزائر الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت يوم السبت الماضى، فى الجزائر وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين دون رد.





حيث رفض إمام عاشور القيام بعمليات الإحماء لنزوله فى الشوط الثانى من المباراة، وتحدث مع المدير الفنى بطريقة غير لائقة عقب نهاية المباراة.





وحاول عدد من نجوم الزمالك الكبار بالفريق في مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا، التدخل لتقريب وجهات النظر بين المدرب واللاعب، والعمل على العفو عنه وعودته للتدريب مع فريق الزمالك الأول، إلا إن كارتيرون تمسك بتطبيق عقوبته.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



