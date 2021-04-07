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محافظ الدرعية يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق الدرعية الوقفي الاستثماري

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رعى الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية والرئيس الفخري لجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية ، توقيع اتفاقية تفاهم لتأسيس الصندوق الوقفي الاستثماري للجمعية بمسمى (صندوق الدرعية الوقفي) مع شركة الإنماء للاستثمار، في مقر محافظة الدرعية، حيث مثل الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي ومثل الشركة الرئيس التنفيذي مازن بغدادي .

 

ويهدف إنشاء الصندوق إلى رفع مستوى حوكمة إدارة الأصول الوقفية للجمعية وفق إطار تنظيمي ومؤسسي تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية، مما يساعد الجمعية في رفع مستوى الاستدامة المالية من خلال العوائد التي يقدمها الصندوق، والتركيز على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات والبرامج التنموية التي تقدمها الجمعية لصالح المجتمع المحلي لمحافظة الدرعية.

 

وعلى هامش التوقيع دشن سموه الموقع الإلكتروني للجمعية وجهاز التبرع الآلي (ADM) حيث تتميز أجهزة خدمة التبرع الآلي بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى أمانها العالي، وإتمامها لكافة العمليات إلكترونياً بشكل كامل.

 

وجاءت هذه الخدمات ضمن خطة الجمعية للتحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، لما لذلك من أبعاد تنعكس على جودة الحياة ومكانة المملكة وطموحها الرائد بين دول العالم المتقدم.

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الكلمات المفتاحية

مذكرة تفاهم محافظ الدرعية صندوق الوقف

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