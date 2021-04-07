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جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة قاتلي مسن وزوجته لـ 8 يونيو

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، وعضوية المستشارين مصطفى فائق الحميلي، ومحمد رأفت حماد، وولاء محمد وجدي، وسكرتارية هيثم عمران، تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 8 يونيو المقبل، وذلك لقتلهما مسن وزوجته، فجرًا بهدف السرقة، بمنطقة قرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالعثور على جثة رجل يدعى "محمد.ع" وزوجته "عزيزة" متوفين داخل منزلهما بقرية سرابيوم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين لرجال الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية بقصد السرقة، حيث تم العثور على جثة المجني عليه مكبل وملقى على سلم منزله، بينما تم العثور على جثة الزوجة وبها آثار خنق، كما تم اكتشاف سرقة مبلغ مالي ومجوهرات الزوجة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من تحديد وضبط قاتلي وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، بقرية سرابيوم بدافع السرقة، وتبين أن أحدهم هو جار المجني عليه ويدعى محمد وشهرته "فراويلا"، وكان يعيش بالقاهرة، وجاء إلى قرية سرابيوم واستقر بها مؤخرًا، وعقب ضبطه اعترف بارتكاب الحادث بمشاركة صديق له تمكن رجال المباحث من ضبطهما.

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