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طرح البوستر الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح الفنان رامز جلال، البوستر الرسمي لبرنامجه "رامز عقله طار"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "جلال" قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲
( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١".

يذكر أن رامز جلال قد العام الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي والذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف عدد من نجوم الفن والرياضة من خلاله.

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