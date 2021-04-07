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الكشف عن معلق مبازاة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقرت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد تونجيت السنغالي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة تونجيت السنغالي، يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات.

ونجح الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على مولودية الجزائر، بدوري أبطال إفريقيا، مؤخرًا.

واستطاع الزمالك، أن يحقق الانتصار خارج الديار بهدفين مقابل لاشيء بالمباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

فوز الزمالك، جعله يقترب شيئًا فشيئًا من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واللحاق بغريمه الأهلي للدور المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط ومولودية الجزائر صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، فيما يأتي تونجيت السنغالي في المؤخرة برصيد 4 نقاط.

وبالرغم من عدم إعلان اسم معلق مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي، إلا أن إدارة بي إن سبورتس القطرية، استقرت بشكل كبير على تعيين علي محمد علي للتعليق على أحداثها.

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