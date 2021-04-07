الكشف عن معلق مبازاة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

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الكشف عن معلق مبازاة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:59 م
محمد الصو
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استقرت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد تونجيت السنغالي، بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة تونجيت السنغالي، يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات.
ونجح الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على مولودية الجزائر، بدوري أبطال إفريقيا، مؤخرًا.
واستطاع الزمالك، أن يحقق الانتصار خارج الديار بهدفين مقابل لاشيء بالمباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر.
فوز الزمالك، جعله يقترب شيئًا فشيئًا من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واللحاق بغريمه الأهلي للدور المقبل.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط ومولودية الجزائر صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، فيما يأتي تونجيت السنغالي في المؤخرة برصيد 4 نقاط.
وبالرغم من عدم إعلان اسم معلق مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي، إلا أن إدارة بي إن سبورتس القطرية، استقرت بشكل كبير على تعيين علي محمد علي للتعليق على أحداثها.
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