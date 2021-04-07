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الديهي: إثيوبيا تعبث بالنار.. وأبي أحمد يقوم بدور نيرون جديد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان الخارجية الإثيوبية عقب فشل مفاوضات كينشاسا ملئ بالأكاذيب والأباطيل ويهدف للاستهلاك المحلي والإعلامي فقط.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن البيان يتحدث عن عقد اجتماع اخر بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وتابع، أن الجانب الإثيوبي يهرف بكلام ليس له علاقة بالواقع ولا يحترم القانون الدولي ولا يعترف به ولا يفهم إلا بالمماطلة، منوهًا بأن لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن أخر صورة من صور التجييش الدبلوماسي، وتأتي بعدها مرحلة التجييش العسكري وإطلاق صوت البنادق والتي لا نريد الوصول إليها.

وشدد، على أن الجانب الإثيوبي يعبث بالنار، وأبي أحمد يشبه طفل يلعب بأعواد الثقاب لإشعال المنطقة، مؤكدًا أن محاولة الخروج من نفق متأزم داخليًا بإشعال المنطقة لن يفيد، فأبي أحمد يقوم بدور نيرون جديد، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وحكام إثيوبيا يعبثون بالنار ولا يفهموا الرسالة.

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