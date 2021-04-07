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نجم مانشستر سيتي يفضل الاستمرار في البريميرليج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:09 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي حسم مصيره بشأن وجهته القادمة في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن النجم الأرجنتيني والتاريخي لمانشستر سيتي يرغب في الإستمرار في اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كلا من تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين أعربا عن اهتمامهما بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاماً.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي كان قد أعلن بشكل رسمي مؤخراً عن عدم وجود نية لتجديد تعاقده مع أجويرو وأنه سيرحل عن النادي في الصيف المقبل وبالتالي سيكون قادراً على اللعب لنادي جديد مجاناً.

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