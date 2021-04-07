نتنياهو: لن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي









قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن أي عقد اتفاق نووي يعبد الطريق أمام إيران لامتلاك السلاح النووي لن يلزم إسرائيل.





وأضاف نتنياهو: "ملتزمون بمنع من يريد ضربنا من تنفيذ مآربه".





ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي توصلت إلى أنه لم يكن هناك حل أفضل من الاتفاق النووي وبالتالي لا سبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل.





وقال روحاني خلال اجتماع حكومي في طهران: "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي وعُقدت اجتماعات لأطراف الاتفاق إضافة إلى إيران في فيينا".





وأضاف: "بتنا نسمع اليوم صوتا واحدا وهو أن جميع أطراف الاتفاق النووي توصلوا إلى هذه النتيجة وهي أنه لم يكن هناك حل أفضل من الاتفاق النووي وبالتالي لاسبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل ، وهذا ما يمثل نجاحا جديدا للجمهورية الإسلامية".





وأكد روحاني أن بلاده ستعود لالتزاماتها المذكورة في الاتفاق النووي، عندما تقوم الولايات المتحدة بالأمر ذاته، في إشارة إلى رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت أمس، أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.



