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الكويت تسجل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
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أعلنت الدكتور عبدالله السند، وزير الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

وأشار المتحدث الرسمي في تصريحات صحفية له أن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى 241469 في حين سجلت 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1379.

واشار  السند الي  أنه تم تسجيل 1325 حالة شفاء من الإصابة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 226026.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل هذه الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6. 93 ٪.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 207 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14064 .

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