"القاهرة والناس" تعلن خريطة أعمالها في رمضان بطريقة نشرة الفراخ الكوميدية



أعلنت فضائية "القاهرة والناس"، خريطة برامجها ومسلسلاتها الحصرية التي سيتم عرضها خلال موسم رمضان 2021، وضمت الخريطة مجموعة من البرامج الحوارية والترفيهية ومسلسلات منوعة، وجاءت طريقة عرض خريطة رمضان 2021، بشكل فكاهي على طريقة نشرة الفراخ الكوميدية، وسيظهر على "القاهرة والناس" مجموعة من نجوم الفن في الكثير من المسلسلات خلال الـ30 يوم لشهر رمضان.



وتضم خريطة "القاهرة والناس" في رمضان 2021، مسلسل "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر، الذي ينتمي للأعمال الكوميدية، كما سيتم عرض مسلسل "ولاد ناس" للفنان أحمد وفيق ورانيا فريد شوقى، ومسلسل "الطاووس" للفنان جمال سليمان وهالة فاخر.



وتقدم "القاهرة والناس"، في رمضان 2021، خريطة برامجية جديدة شيقة ومتنوعة، فتعرض البرنامج الذي حقق نجاحات كبيرة خلال المواسم الماضية، برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي، وبرنامج "لحظات جريئة" للإعلامي أحمد سالم، وبرنامج "العباقرة عائلات" مع الإعلامي عصام يوسف في موسمه الثالث، وبرنامج "الدكتور والناس الحلوة" مع الدكتور أيمن رشوان، وبرنامج "May’s Kitchen" مع مي يعقوبي للأكلات والطهي.



وتخوض "القاهرة والناس" الموسم الرمضاني بوجبات درامية دسمة لمشاهديها طوال شهر رمضان، بمجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية والفنية التي تعتبر هي الأجرأ خلال شهر رمضان، ودائمًا ما تحقق أعمال "القاهرة والناس" الملايين من المشاهدات.