الليلة.. أمينة ضيفة قول يا كبير على راديو إنرجي

تحل الفنانة أمينة، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، مساء اليوم، من الساعة 10 إلى 12 مساءا، على راديو إنرجي 92.1.





تتحدث أمينة في قول يا كبير، حول مشوارها الفني، وأعمالها المرتقبة بعد أيام من طرح كليبها الجديد "المقام العالي".





أغنية المقام العالي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، وأخرج الكليب عادل سرحان.





وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء.

حققت أغنية المقام العالي لأمينة مشاهدات تخطت حاجز المليون على موقع يوتيوب.