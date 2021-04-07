الليلة.. أمينة ضيفة قول يا كبير على راديو إنرجي

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الليلة.. أمينة ضيفة قول يا كبير على راديو إنرجي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:56 م
مي مرسي
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تحل الفنانة أمينة، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، مساء اليوم، من الساعة 10 إلى 12 مساءا، على راديو إنرجي 92.1.
تتحدث أمينة في قول يا كبير، حول مشوارها الفني، وأعمالها المرتقبة بعد أيام من طرح كليبها الجديد "المقام العالي".
أغنية المقام العالي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، وأخرج الكليب عادل سرحان.
وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء.
حققت أغنية المقام العالي لأمينة مشاهدات تخطت حاجز المليون على موقع يوتيوب.
تتحدث أمينة في قول يا كبير، حول مشوارها الفني، وأعمالها المرتقبة بعد أيام من طرح كليبها الجديد "المقام العالي".
أغنية المقام العالي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، وأخرج الكليب عادل سرحان.
وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء.
حققت أغنية المقام العالي لأمينة مشاهدات تخطت حاجز المليون على موقع يوتيوب.
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