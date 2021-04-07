Advertisements

الليلة.. أمينة ضيفة قول يا كبير على راديو إنرجي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحل الفنانة أمينة، ضيفة على برنامج قول يا كبير، مع المذيع صبري زكي، مساء اليوم، من الساعة 10 إلى 12 مساءا، على راديو إنرجي 92.1.


تتحدث أمينة في قول يا كبير، حول مشوارها الفني، وأعمالها المرتقبة بعد أيام من طرح كليبها الجديد "المقام العالي".


أغنية المقام العالي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، وأخرج الكليب عادل سرحان.


وظهرت أمينة بإطلالة جديدة في الكليب الأخير، الذي تم تصويره في دبي، وتؤدي فيها شخصية عميل سري، ضمن فيلم أكشن قصير، والتقطت العديد من مشاهده في الصحراء.
حققت أغنية المقام العالي لأمينة مشاهدات تخطت حاجز المليون على موقع يوتيوب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الالي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يوم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ ثلث ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من موسيماني بشأن كهربا

منذ ساعة و 25 دقيقة

حقيقة دخول نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية مع مبابي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد 2 ونصف مليون مشاهدة.. أحمد كامل يتصدر "يوتيوب" بأغنية "مبقتش أخاف" (فيديو)

برغم الانتقادات.. "يا مدلع" لأحمد سعد تتخطى حاجز المليوني مشاهدة

أغنية أحمد سعد الجديدة "يا مدلع" تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

بعد 3 أيام.. "حلق معي" لهشام خرما وميريل مختار تتخطى مليون ونصف مشاهدة

غدًا.. ساندي ضيفة مروان يونس على راديو "إنرجي"

حمادة هلال يتخطى حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "جمالها"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 م

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

10:31 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

09:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج