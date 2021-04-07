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غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر بقيادة العميد أحمد أنور رئيس الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة مدينة، العديد من الحملات لرفع الاشغالات، وإزالة المقاهي والكافيهات المخالفة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس حي شرق مدينة نصر، عن إزالة 9 مقاهي مقامة بدون ترخيص، ومن بينها كافيه اليوتيوبر عمرو راضي والذي يحمل اسم “طاولة” في عباس العقاد بمدينة نصر، وضبط 50 شيشة.

ومن بين الكافيهات التى تم تشميعها وازالة التعديات الخاصة بها كافيه يملكه المطرب الشعبى حسن شاكوش، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين المتكررة وتضررهم من عدم الإلتزام بمواعيد الغلق.
 
وفى السياق ذاته، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)
غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)

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