إبراهيم عيسى عن أزمة سد النهضة: علينا دعم قرار دولتنا دون الدفع إلى حرب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن رسالة مصر خلال مفاوضات سد النهضة هو الوصول إلى حلول سياسية سلمية وتعاون مشترك وقبول بالاتفاق وحدود الاختلاف منعًا لأي اضطراب محتمل أو وارد أو عدم استقرار من الممكن أن يضر بالإقليم.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "إثيوبيا أغلقت أبواب المفاوضات، ومصر على لسان رئيسها اليوم جددت الخط الأحمر لأي مساس بحقها في نهر النيل، لا أتصور أن مصريًا واحدًا يغفل عن أزمة سد النهضة".



وتابع "نحن مطالبون أن نعلن انشغالنا وتضحياتنا وتأكيدنا ودعمنا للقرار القادم من الدولة المصرية، ولكن لا ندفع إلى حرب ولا نهلل إلى قرار عسكري ودفع الرئيس لاتخاذه ولكن الشعب لا ينبغي عليه الدفع أو الضغط لاتخاذ قرار بالحرب لأن هذا سيكون تقدير عاطفي وليس قرار سياسي أو سيادي خاصة أن مصر على حق وموقفها عادل ومستعدين للتضحية بدمائنا من أجل نيلنا".

