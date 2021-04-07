إبراهيم عيسى: إثيوبيا أغلقت عقلها السياسي.. ومصر جددت "الخط الأحمر" لأي مساس بحقنا في المياه



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إثيوبيا أغلقت العقل السياسي والمنافذ لأي تفاوض والنقاش العاقل والروح التعاون المشترك والسلام بعد فشل المفاوضات، حيث إنها أغلقت الباب السياسي التفاوضي، كما أن مصر جددت مرة أخرى حسمها لقرارة الواضعة بأن المياه خط أحمر ولا يمكن المساس بها.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أننا نريد حلول سياسية سليمة وتعاون مشترك وقبول للاتفاق والتفاوض حتى لا يكون هناك أي اضطراب محتمل أو عدم استقرار للمنطقة، مشددًا على أن رسالة الرئيس واضحة وحذر في أكثر من موقف بأن يقترب أحد من نقطة مياه واحدة من مياه النيل.



وتابع: "مصر جددت "الخط الأحمر" لأي مساس بحقوقها المائية في نهر النيل، حيث جاء ذلك على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن الشعب يمتلك وعي كبير واهتمامه بقضية سد النهضة، ولا يغفل أحد هذا الموضوع وخطورته، كما أنه لابد من تأكيد الدولة المصرية بقرارها بخصوص السد، متابعًا: "الشعب يجب أن لا يهلل إلى حرب ضد إثيوبيا".