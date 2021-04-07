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دبلوماسي سابق: التعنت الأثيوبي قادر على إفساد أي جهود للوساطة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي يفتح خيار للتفاوض أو المواجهة مع إثيوبيا، وسيكون للمواجهة مخاطرها وهي ليست الخيار الأفضل.

وأضاف حجازي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن مصر سعت لمحاولة التوصل إلى حل عادل ومنصف لحقوقها المائية بشأن سد النهضة مع إثيوبيا خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستتحرك مصر باتجاه الأشقاء الأفارقة والعرب، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لتحمل مشهد يهدد الأمن والسلم الإقليمي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المجتمع الدولي مطالب بأن يتحمل مسؤوليته بشأن سد النهضة، ومناقشة هذا الوضع الذي يهدد أمن المنطقة، لافتًا إلى أن التعنت الأثيوبي قادر على إفساد أي جهود للوساطة في مفاوضات سد النهضة.

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