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حقيقة دخول نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية مع مبابي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمح الإعلامي جوزيب بيدريرول أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة مبابي من أجل الموافقة على بدأ المفاوضات مع ريال مدريد.

وأكد جوزيب بيدريرول أن فينيسيوس لن يدخل في صفقة مبابي، حيث أن الملكي يعتمد على النجم البرازيلي في المستقبل.

وأفاد جوزيب بيدريرول بأن ريال مدريد يعتقد أن التعاقد مع مبابي سيكون أسهل من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن فينيسيوس يقدم مستوى مثير للإعجاب في الفترة الأخيرة وقاد الملكي للفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف, سجل خلالهما هدفين وذلك في مباراة الذهاب في الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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