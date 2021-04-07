كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في مواجهة تونجيت الحاسمة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز ثم الانتظار حتى يتعثر مولودية الجزائر الجزائري الذي سيلعب في نفس الجولة أمام الترجي الرياضي التونسي من أجل حصد البطاقة الثانية.





ومن المنتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من:





حارس: محموج عبد الرحيم "جنش".





الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.





الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.





الوسط الهجومي: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.





الهجوم: مروان حمدي.



