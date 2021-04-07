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غدا.. انطلاق بطولتي التنس للسيدات والبادل للرجال

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ينظم الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالرياض, غداً بطولتي التنس للسيدات والبادل للرجال, حيث تقام على ملاعب التنس بجامعة الأميرة نورة البطولة التصنيفية الثانية للسيدات لجميع الفئات بمشاركة 97 لاعبة ويقود البطولة تحكيمياً 18 حكمة سعودية برئاسة الحكم العام شريفة الشمراني يساعدها الحكم ريما بن عيدان, وعلى ملاعب جامعة الأمير سلطان تقام بطولة البادل للرجال الأولى بمشاركة 106 لاعبين ويقود البطولة 18 حكماً برئاسة الحكم العام السعودي الدولي يوسف الطريف يساعده الحكم محمد اليوسف.

 

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي بأن أمانة الاتحاد قد أكملت كافة الترتيبات لإقامة هاتين البطولتين بعد أن شهدت لعبة التنس للسيدات ولعبة البادل للرجال إقبالا كبيرا من الراغبين وهو ماجعل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس أن يجعل أنشطة التنس النسائي والبادل ضمن أولوياته في الموسم الرياضي الحالي في الربعين الأول والثاني باعتماد خمس بطولات للسيدات وثلاث بطولات للبادل.

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