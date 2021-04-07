فلسطين تسجل 2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 2672 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 18 حالة وفاة، و 1538 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 1.0 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 203 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 578 مريضاً.