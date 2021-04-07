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قرار وزيرة الصحة بشأن فحوصات المُقبلين على الزواج (انفوجراف)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 م
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج للسيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وتوضح "الفجر" كافة التفاصيل كالآتي:
_ إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين
_ إصدار الشهادات إلكترونيًا
_ ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
_ التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بذلك إلكترونيًا
_ تُعد هذه المنظومة الإلكترونية استكمالًا لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج
_ استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين
_ إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين
_ إصدار الشهادات إلكترونيًا
_ ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
_ التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بذلك إلكترونيًا
_ تُعد هذه المنظومة الإلكترونية استكمالًا لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج
_ استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين
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