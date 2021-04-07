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قرار وزيرة الصحة بشأن فحوصات المُقبلين على الزواج (انفوجراف)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج للسيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وتوضح "الفجر" كافة التفاصيل كالآتي:

_ إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

_ إصدار الشهادات إلكترونيًا

_ ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

_ التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بذلك إلكترونيًا

_ تُعد هذه المنظومة الإلكترونية استكمالًا لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج

_ استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين
قرار وزيرة الصحة بشأن فحوصات المُقبلين على الزواج (انفوجراف)
قرار وزيرة الصحة بشأن فحوصات المُقبلين على الزواج (انفوجراف)

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