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مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الغربية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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لقي شاب يدعي محمد،م، ويبلغ من العمر 26 عام مصرعه بصعق كهربائي بقرية منيل الهويشات مركز طنطا، وخيمت حاله من الحزن داخل القرية بعد سماع خبر وفاته، وأنه كان من المفترض أن يتم حفل زفافه، خلال شهور قليلة.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغات بمصرع شاب يدعي محمد صعقا بالكهرباء، أثناء قيامة، بعملية الري في أرضه الزراعية.

انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلي محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية مصرع شاب يدعي محمد.م، ويبلغ من العمر 26 عام، ولا يوجد عليه اي آثار ظاهرية، وتم عمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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