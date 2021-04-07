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"التعليم" تناقش آليات تأهيل المدارس الرسمية الدولية للحصول على شهادة الاعتماد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الارتقاء بمستوى تعليم الطلاب والاهتمام بمخرجات التعلم، عقدت الوزارة اجتماعًا مع ممثلي المجلس الثقافي البريطاني لبحث ملفات التعاون المشتركة.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي المجلس الثقافي البريطاني وهم الأستاذة سحر خميس والأستاذ فخر جعفري والأستاذ ياسر علي، وفاطمة الزهراء عز الدين مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وتناول الاجتماع تكثيف التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني تمهيدًا لاعتماد المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية فقط) من المجلس الثقافي البريطاني كجهة مانحة ويتيح الاعتماد ثلاث أنواع من الشهادات (Edexcel- Cambridge –Oxford) على أن يتولى المجلس الثقافي البريطاني دعم المدارس وتأهيلها للاعتماد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون مع المدارس الرسمية الدولية (الشهادة البريطانية IG) من قبل المجلس الثقافي البريطاني لتيسير الامتحانات والاعتماد لتلك المدارس.

وأعرب ممثلو المجلس الثقافي البريطاني عن الرغبة في زيادة أعدادها على مستوي المحافظات المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة ومديري المدارس الدولية والمجلس الثقافي البريطاني للوقوف على آليات الاعتماد والامتحانات والتيسيرات التي سيقدمها المجلس للتعاون مع الوزارة للنهوض بهذه النوعية الواعدة من المدارس.

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