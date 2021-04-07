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عقب الإعلان عن اسمه..برنامج "رامز عقله طار" يتصدر التريند الأول لـ"تويتر"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر اسم برنامج رامز جلال لهذا العام وهو "رامز عقله طار" التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"وذلك عقب الإعلان عن اسمه النهائي والبوستر الرسمي.

وكتب رامز جلال معلقا على تصدر البرنامج "التريند" قائلا: "بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا 🙏❤❤
تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤🤲
#رامز_عقله_طار".

وطرح رامز جلال منذ قليل البوستر الرسمي لبرنامجه الرمضاني "رامز عقله طار".

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