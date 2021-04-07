قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده علي الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.



