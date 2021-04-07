Advertisements

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده علي الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.

وقد تولى الدكتور أحمد الشريف منصب وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عمادة الكلية.

أخبار تهمك

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ ساعة الا ربع

غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ أقل من ساعتين

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة دخول نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية مع مبابي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 5 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج