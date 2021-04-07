Advertisements

العراق: اتفقنا مع أمريكا على تولي قواتنا مهمة محاربة «داعش»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق.

وقال الأعرجي: اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

كما تعهد الجانب الأمريكي، خلال الحوار الاستراتيجي، بسحب بعض قواته من العراق.

وانطلقت، قبل قليل، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكى عبر تقنية الاتصال المرئى.

أخبار تهمك

حقيقة دخول نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية مع مبابي

منذ ساعة و 9 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 5 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ ساعة الا ربع

بعد العروض المغرية.. الزمالك يتحرك لتعديل عقد نجمه

منذ 38 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 4 ساعات

غلق وتشميع "كافيه" اليوتيوبر عمرو راضي بمدينة نصر (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج