بعد العروض المغرية.. الزمالك يتحرك لتعديل عقد نجمه





تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، جلسة مع محمود الونش مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده خلال الساعات المقبلة.





جاء قرار نادي الزمالك بتجديد عقد محمود حمدي الونش، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الونش سيعقد جلسة مع اللواء عماد عبدالعزيز من أجل الاتفاق على تجديد عقده، والمقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعب، من أجل التوقيع بشكل رسمي.





ومن المقرر أن ينهي مجلس الزمالك هذا الملف خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن اللاعب ليس لديه مشكلة في تجديد عقده، ويريد الاستمرار داخل القلعة البيضاء.





وكان الونش قد تلقى عرضًا مغريًا من أحد الفرق السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الزمالك رفض التفريط في اللاعب خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل القلعة البيضاء.



