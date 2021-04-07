أستاذ قانون دولي: التعسف الأثيوبي واضح منذ بداية أزمة سد النهضة

قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إن نهر النيل شأنه شأن الأنهار الدولية، وهو ملكية لجميع الدول المشتركة فيه.



وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن جميع المزاعم الإثيوبية لا يوجد لها سند واحد يؤيدها في الأنهار الدولية، ولا يحق لإثيوبيا التحكم في مياه النيل لأنه يخضع لقانون الأنهار الدولية.



وأوضح أن القانون الدولي للأنهار الدولية ينص على مبدأ الأخطار المسبق للدول المشاركة في ذلك النهر قبل البدء في بناء أي سد، مشيرًا إلى أنه من حق مصر والسودان وأثيوبيا بناء أي سد ولكن بشرط الأخطار المسبق.



ونوه أستاذ القانون الدولي، بأن التعسف الأثيوبي واضح منذ بداية أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم للملء الثاني لسد النهضة، والحفاظ على حقوقها المائية.