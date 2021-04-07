الشتاء يعود من جديد.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت مصر موجة حارة، بعد الارتفاع الذى طرأ على درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجات، بدءا من يوم الأحد الماضى، وحتى اليوم الأربعاء.



لكن تلك الموجة، بحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنتهى اليوم الأربعاء، لتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض غدا الخميس، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يوم الجمعة، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك اندفاعا لتيار هوائي بارد يشمل أوروبا ويصل إلى مناطق من شمال إفريقيا في نهاية الأسبوع، فبعد أن سجلت حرارة إحدى المحطات في إنجلترا 27.5 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، عاود تساقط الثلوج من جديد هناك، وبعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كبير في درجات الحرارة، ستعاود الحرارة انخفاضها مرة اخرى فى نهاية الأسبوع، لذا ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع فى التغير السريع لدرجة الحرارة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من يوم الخميس 8 أبريل 2021، وحتى يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.



يوم الخميس 8 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 9 أبريل 2021:



اعتبارا من يوم الجمعة، ستشهد مصر انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة، معتدل جنوبا نهارا، بارد ليلا.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.



- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.



يوم السبت 10 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.



- اضطراب الملاحة البحيرة على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 4 أمتار إلى 5 أمتار ونصف المتر، وعلى البحر الأحمر، تتراوح سرعة الرياح بين 70 إلى 80 كيلومترا فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 أمتار.



يوم الأحد 11 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وتتراوح سرعة الرياح بين 70 إلى 80 كيلومترا فى الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 6 أمتار.



يوم الإثنين 12 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، واضطراب الملاحة البحرية.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.