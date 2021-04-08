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تبدأ الجمعة.. طريقة التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2021 - 2022

ويبدأ التقديم إلكترونيا لشغل الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية، غدا الجمعة، الموافق 9 أبريل 2021، ولمدة 15 يوما.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" الوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي المقبل، ومواعيد وطريقة التقديم لشغلها:

- يبدأ التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، غدًا الجمعة، ولمدة 15 يوما.

- يكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط (https:ejsadm.moe.gov.eg).

- الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية هي: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال أ ب، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية.

- التقدم لشغل إحدى الوظائف المتاحة يتم من خلال ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني، قبل بدء إجراءات التسجيل، والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من يوم الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يوما، من خلال الرابط (https:ejs4students.moe.gov.eg).

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوي أول وثاني والصف الأول الابتدائي سيكون متاحا فقط في 5 مدارس هي: المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية، ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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