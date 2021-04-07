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محام: الحكم على محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه واجب النفاذ

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، إن الحكم على الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار اشرف أبو اليسر نهائي واجب النفاذ.

وأضاف حلمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن سبب القضية هو أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار دون إذنه، أو الحصول على تصريح كتابي منه.

ونوه محامي الطيار أشرف أبو اليسر، بأنه لم يكن هناك أي محاولات للصلح من قبل الفنان محمد رمضان، موجها الشكر للمحكمة الاستئناف الاقتصادي على الحكم الذي أنصف الطيار اشرف أبو اليسر.

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