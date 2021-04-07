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فونسيكا يحذر لاعبي روما من الأخطاء أمام أياكس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه مدرب روما باولو فونسيكا، رسالة تحذيرية إلى لاعبيه من ارتكاب أي أخطاء دفاعية أمام أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا عندما يواجه أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم غداً الخميس.

وسيسافر الفريق الإيطالي إلى إستاد يوهان كرويف في أمستردام لخوض ذهاب دور الثمانية غداً، ويشعر فونسيكا بالقلق من الفريق الذي بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين.

وقال البرتغالي فونسيكا في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "سنواجه منافساً قوياً، بالنسبة لي أياكس يملك أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، يملك عدداً كبيراً من اللاعبين يجيدون في مواقف واحد ضد واحد، هدفنا التوقف عن الأخطاء الدفاعية، لا يجب أن نسمح لهم بالاقتراب من مرمانا، بعد ذلك، مهم أيضاً الاستحواذ على الكرة".

وقاد المدرب إيريك تن هاغ الفريق الهولندي إلى مسيرة مظفرة في دوري الأبطال قبل عامين، عندما أطاح بيوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في طريقه نحو المربع الذهبي، والتفوق بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري المحلي هذا الموسم.

ومع ذلك، فاز أتالانتا 1-0 عليه في أمستردام هذا الموسم ليطيح به من دور المجموعات للبطولة الأوروبية الأبرز ويمدد سلسلة عدم فوز أياكس في ملعبه على أندية إيطالية إلى عشر مباريات.

وقال تن هاغ: "آخر مرة خرجنا من دور المجموعات في دوري الأبطال كان أمام أتالانتا، لكن قدمنا مباراة جيدة للغاية في برغامو، في دوري الأبطال أطاحنا بيوفنتوس قبل عامين، أتطلع لتحقيق النتيجة ذاتها الآن".

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