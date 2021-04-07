أسعارها من 5 لـ 250 جنيه.. تعرف على أسعار "الفوانيس" ببني سويف (صور)

تصدر "الفانوس" المصري بأنواعه المتعددة، شوادر باعة فوانيس رمضان بمحافظة بني سويف، وسط إقبال من أهالي المحافظة على شراء لإهدها الأطفالهم وتزيين المنازل والشوارع إستعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك.



وتنتشر شوادر الفوانيس بشوارع وميادين محال بني سويف، بعد أن سمحت لهم المحافظة، بإقامتها بالميادين العامة وبعض الشوارع الرئيسة، فى أماكن مخصصة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، والوحدات المحلية بالمراكز السبعة، مثل ميادين الزراعيين وحارث، وشوارع احمد عربي وعبدالسلام عارف وصلاح سالم، بمدينة بني سويف، بهدف بنشر أجواء رمضان فى كل مكان، وتشجيع الباعة خلال الشهر الكريم.



ألتقينا مع "أيمن" أحد باعة الفوانيس ببني سويف، بميدان الزراعيين، الذي أكد أنه يعمل بالمهنة منذ 15 عامًا، يُصنع بعض الأنواع ويعرضها للبيع بجانب أنواع أخرى يجلبها من المصانع والورش بالمحافظة، أملًا في أن يعوضه الموسم الحالي عن الماضي الذي شهد جائحة كورونا وما تبعها من قرارت "الحظر" التي تسببت في إحجام الأهالي عن شراء الفوانيس.



وقال "أيمن" إن إستعدادات الأسر السويفية لشهر رمضان المعظم هذا العام تختلف عن السنوات الماضية، حيث كانت الغالبية العظمى تتجه لشراء المنتجات المستوردة خاصة الفوانيس "الصينية" التى تغلب عليها حاليًا الفانوس المصرى رخيص السعر وعالى الجودة الذى يتميز بالطابع اليدوى والزخارف القديمة فى ظاهرة جديدة بالمحافظة.



وأشار إلى أن قرار منع إستيراد بعض المنتجات من ضمنها الفوانيس، كان دافعًأ كبيرًا للورش والمصانع إلى زيادة تشكيلات الفوانيس وأنواعها وموديلاتها المختلفة، فمنها الفانوس "الميدالية" واخر مُصنع من "الخرز" أو "البلاستيك والعاج" فضلًا عن الفانوس التقليدي المُصنع من "الصاج" بأحجامه المختلفة.



وأضاف "أيمن" أن الفانوس الصاج، هو الأكثر طلبًا من المواطنين، موضحة أنه صناعة مصرية خالصة، تُصنعه المصانع والورش الصغيرة بأدوات بسيطة، وحيث قام المصنعين بإدخال فيه أضواء مبهجة لكى تجذب انتباه الأطفال ولاقت قبولهم، وأدخلنا عليه بعض الإضافات البسيطة كلمبة الإضاءة وكابل وفيشة الكهرباء ليكون جاهزًا للتشغيل فور تركيبه.



وعن الأسعار، أكد "أيمن" أن الإسعار في متناول الجميع، حيث يوجد أنواع تبدأ أسعارها من 5 جنيها، للفانوس "الميدالية" و10 جنيهات للفانوس "الخرز" وأنواع أخرى يصل سعرها لـ2000 جنيه، مشيرًا إلى أن الأنواع الأكثر إقبالًا هي متوسطة السعر، التي تتراوح ما بين 25 و35 45 و50 جنيهًا، إضافة إلى الفانوس الصاج ذو الحجم المتوسط الذي يباع بسعر 125 جنيه والحجم الكبير بـ250 جنيه، شاملًا توصيلات الكهرباء ولمبات الإنارة.