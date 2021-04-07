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مقتل عامل طعنا بسبب سرقة بطارية سيارة في الإسماعيلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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قتل عامل في العقد الرابع من العمر، مساء اليوم الأربعاء، علي يد أحد الأشخاص، وذلك جراء مشاجرة بينهما علي سرقة بطارية سيارة المجني عليه بمنطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا بمقتل المدعو" ايهاب محمد 43 عامًا، وشهرته "ايهاب مكرونا" بقرية فنارة التابعة لمركز فايد، وذلك إثر طعن نافذ، جراء مشاجرة مع المدعو عصام. أ 25 عامًا، بسبب سرقة بطارية سيارة.

وعلي الفور انتقل الرائد محمد الفرماوى، رئيس مباحث مركز شرطة فايد لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات الأولية نشوب مشادة بين المجني عليه واحد الأشخاص يدعي، عصام. أ " 25 عامًا، تحولت لمشاجرة بينهما مما تسبب في طعن الجاني له مستخدما سلاح أبيض "خنجر". وذلك بسبب سرقة بطارية سيارة أحدهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف ادارة البحث الجنائي بعمل التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

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