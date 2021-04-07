كاتب سوداني: ليس هناك إمكانية لاستئناف مفاوضات السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي

قال الكاتب عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السوداني، إن هناك حالة من عدم الثقة بدأت تنمو من السودان تجاه الاتحاد الأفريقي، خاصة أنه يتعاطف مع وجهة النظر الإثيوبية.



وأضاف ميرغني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أنه ليس هناك أي إمكانية لاستئناف مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.



وأوضح أنه ليس هناك اتفاق بين أطراف دول المصب على مفاوضات للمرة الثالثة، منوها بأن هناك اتفاق مصري سوداني على إحاطة مجلس الأمن علما بمستجدات سد النهضة، ويجب أن يكون له موقف واضح حول سد النهضة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جربت الوساطة في هذه المفاوضات وكادت أن تصل إلى اتفاق إلى آخر لحظة بموافقة مصر والسودان، لكن إثيوبيا امتنعت عن الحضور وفشلت تلك المفاوضات.