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إبراهيم عيسى بعد موكب المومياوات الملكية: "نحمد ربنا على ثورة 30 يونيو"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليقه على احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، "نحمد ربنا على ثورة 30 يونيو".

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "نحمد ربنا على وطن التعايش والقبول بالآخر والفخر بتاريخنا وانتمائنا لمصر الذي يتجاوز الجنس أو الدين لصالح قيمة الوطنية المصرية".

وتابع "يوم موكب المومياوات كانت في مجد وشمس منيرة مشرقة في عز الليل، وقامت الدولة المصرية ممثلة في قيادتها بالترسيخ لمبدأ الدين لله والوطن للجميع، إظهار للشخصية المصرية، وهذا ما أشعل نار السلفيين والإخوان وبدأت النار تأكل في قلوبهم".

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