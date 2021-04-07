أستاذ علوم سياسية: مصر تحاول تفكيك عناصر الأزمة في لبنان

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أستاذ علوم سياسية: مصر تحاول تفكيك عناصر الأزمة في لبنان
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:20 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحاول تفكيك عناصر الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية من أجل الانفتاح على كل القوى السياسية في لبنان وهذه الزيارة التالية لوزير الخارجية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن المشكلة ليست في الحوار مع القوى السياسية البنانية، مؤكدا أن المشكلة فى ضرورة تحريك المياه الراكدة وأن يرفع حزب الله حق الفيتو أى وجود له فى تشكيل الحكومة.
كما أكد أن المقاربة المصرية، تأتي في إطار ضرورة تلاقي القوى السياسية اللبنانية ومحاولة تجميع الصف البناني، مشيرا إلى أن الوقت يمر دون إيضاح للصورة وتشكيل الحكومة في ظل اعتراض جبران باسيل، رئيس التاير الوطني الحر اللبناني، وتحفظه على ذلك.
كما تحدث أستاذ العلوم السياسية، عن التحرك المصري – الفرنسي لمل شمل لبنان، والتنسيق الكامل في هذا الأمر، وضرورة تشكيل حكومة، والتأكيد أن مصر تسعى لتفكيك الأزمة وأن الأزمة مفصلية وليست في المشكلة في إجرا الحوار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن المشكلة ليست في الحوار مع القوى السياسية البنانية، مؤكدا أن المشكلة فى ضرورة تحريك المياه الراكدة وأن يرفع حزب الله حق الفيتو أى وجود له فى تشكيل الحكومة.
كما أكد أن المقاربة المصرية، تأتي في إطار ضرورة تلاقي القوى السياسية اللبنانية ومحاولة تجميع الصف البناني، مشيرا إلى أن الوقت يمر دون إيضاح للصورة وتشكيل الحكومة في ظل اعتراض جبران باسيل، رئيس التاير الوطني الحر اللبناني، وتحفظه على ذلك.
كما تحدث أستاذ العلوم السياسية، عن التحرك المصري – الفرنسي لمل شمل لبنان، والتنسيق الكامل في هذا الأمر، وضرورة تشكيل حكومة، والتأكيد أن مصر تسعى لتفكيك الأزمة وأن الأزمة مفصلية وليست في المشكلة في إجرا الحوار.
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