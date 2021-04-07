أستاذ علوم سياسية: مصر تحاول تفكيك عناصر الأزمة في لبنان

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تحاول تفكيك عناصر الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية من أجل الانفتاح على كل القوى السياسية في لبنان وهذه الزيارة التالية لوزير الخارجية.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في حديثه لقناة "الغد"، أن المشكلة ليست في الحوار مع القوى السياسية البنانية، مؤكدا أن المشكلة فى ضرورة تحريك المياه الراكدة وأن يرفع حزب الله حق الفيتو أى وجود له فى تشكيل الحكومة.



كما أكد أن المقاربة المصرية، تأتي في إطار ضرورة تلاقي القوى السياسية اللبنانية ومحاولة تجميع الصف البناني، مشيرا إلى أن الوقت يمر دون إيضاح للصورة وتشكيل الحكومة في ظل اعتراض جبران باسيل، رئيس التاير الوطني الحر اللبناني، وتحفظه على ذلك.



كما تحدث أستاذ العلوم السياسية، عن التحرك المصري – الفرنسي لمل شمل لبنان، والتنسيق الكامل في هذا الأمر، وضرورة تشكيل حكومة، والتأكيد أن مصر تسعى لتفكيك الأزمة وأن الأزمة مفصلية وليست في المشكلة في إجرا الحوار.

