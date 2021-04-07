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رئيس هيئة الهلال الأحمر يدشّن المقر الجديد لمركز إسعاف بريدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشّن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي اليوم, مقر مركز إسعاف بريدة الجديد، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالقصيم الأخصائي خالد الخضر، وأقدم المسعفين في الفرع المتقاعد إبراهيم القعير، ومنسوبي الفرع من إداريين وفنيين.

 

وصمم مركز إسعاف بريدة الجديد بشكل نموذجي يتوافق مع رؤية 2030، ويتكون من طابقين وموقف خاص لسيارات الإسعاف، ومستودع للتموين الطبي وصالة رياضية.

ويعد المركز الجديد هو أول مركز إسعاف بمدينة بريدة. حيث انتقل من مقره القديم داخل الحي السكني إلى المقر الجديد الواقع على طريق القناة مما يسهل في اختصار زمن الاستجابة للحالات التي تقع في المنطقة المركزية لمدينة بريدة، ويخدم جنوب غرب مدينة بريدة ووسط المدينة.

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مركز إسعاف بريدة رئيس هيئة الهلال الاحمر

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