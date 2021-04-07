صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل عقد صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن باريس سان جيرمان إذا لم يوقع عقد جديد مع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا فستتوجه أنظار النادي الفرنسي من أجل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الفرنسي مستاء من تصرفات نيمار خاصة بعد الطرد الأخير في مباراة الفريق أمام ليل في بطولة الدوري الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بالاضافة إلى عدم الاستجابة حتى الآن من النجم البرازيلي لمحاولات باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2022 فإن ديمبيلي فعل من فعله نيمار بالضبط مع برشلونة.





ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن أولوية باريس سان جيرمان هي التجديد لنيمار ولكن إذا رفض النجم البرازيلي ذلك فإن خيار النادي الفرنسي هو صفقة تبادلية مع ديمبيلي إذا تمت الموافقة من جميع الأطراف الأخرى.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحديث يدور في الفترة الماضية عن رغبة برشلونة لتجديد العقد مع ديمبيلي وذلك عقب تألق النجم الفرنسي في الموسم الحالي.



